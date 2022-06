Furto di due pistole in appartamento | arrestato un 23enne | - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

Polizia È accusato di aver rubatopistole da un'abitazione di Pisa nel gennaio scorso. Ora, un iracheno di 23 anni è stato visto e arrestato dalla polizia a Viareggio (Lucca) in esecuzione di una misura cautelare in carcere emessa ...E' stato invece condannato per rapina a quattro anni e sei mesi di reclusione e 1.200 euro di multa e, per, aanni,mesi e 20 giorni, con esclusione dell'aggravante dell'associazione ... Arrestato responsabile del furto di due pistole Pisa, 21 giugno 2022 - È accusato di aver rubato due pistole da un'abitazione di Pisa nel gennaio scorso. Ora, un iracheno di 23 anni è stato visto e arrestato dalla polizia a Viareggio (Lucca) in ese ...Continua la ricerca del centrocampista da parte della Juventus e sembra che la società possa soffiare a Pioli l'obiettivo di mercato.