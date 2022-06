Flavio Briatore: “la pizza a 4 euro? E’ scarsa!”. Il web stronca l’imprenditore (Di martedì 21 giugno 2022) Flavio Briatore critica le scelte imprenditoriali dei pizzaioli e il web sobbalza: “poverino, non ha mai mangiato la marinara!”. E’ guerra social “Come fanno a vendere una pizza a 4 euro? Cosa mettono dentro queste pizze? Se devi pagare stipendi tasse bollette e affitti i casi sono due: o vendi 50000 pizze al giorno o è impossibile. C’è qualcosa che mi sfugge”. Con un lungo video su Instagram, Flavio Briatore replica alle critiche social degli utenti che ritengono elevati i costi delle pizze presso i locali “Crazy pizza” dell’imprenditore. Briatore spiegare questi costi sono giustificati dai prezzi delle materie prime di qualità, oltre che per le tasse e i costi dei dipendenti. Poi l’imprenditore ... Leggi su 361magazine (Di martedì 21 giugno 2022)critica le scelte imprenditoriali deiioli e il web sobbalza: “poverino, non ha mai mangiato la marinara!”. E’ guerra social “Come fanno a vendere unaa 4? Cosa mettono dentro queste pizze? Se devi pagare stipendi tasse bollette e affitti i casi sono due: o vendi 50000 pizze al giorno o è impossibile. C’è qualcosa che mi sfugge”. Con un lungo video su Instagram,replica alle critiche social degli utenti che ritengono elevati i costi delle pizze presso i locali “Crazy” delspiegare questi costi sono giustificati dai prezzi delle materie prime di qualità, oltre che per le tasse e i costi dei dipendenti. Poi...

