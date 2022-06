(Di martedì 21 giugno 2022) A pochi passi da Roma, nel circuito di, è andata in scena una giornata speciale per i tifosi della. In pista infatti sono tornati, per una volta insieme, due grandi ex campioni di ...

Pubblicità

noemiricciardo : la bromance tra barrichello e fisichella - AutoMotoCorse : - VicLeoncio92 : @AeroportoD @EstagiariodaF1 Top 10 neste momento: Alonso, Raikkonen, Fisichella, Trulli, Rosberg, Montoya, Schumi,… -

leggo.it

In pista infatti sono tornati, per una volta insieme, due grandi ex campioni di F1 come Giancarloe Rubens. Il brasiliano, che ha fatto parte dell'epopea rossa che ha portato (...... Massa venne infatti colpito in testa da una molla staccatisi dalla Brawn di, ... per poi compiere il secondo cambio con Giancarlo, il tutto mentre sfumò il sogno di un ipotetico ... Fisichella-Barrichello, a Vallelunga l'amarcord Ferrari dei due ex piloti di F1 A pochi passi da Roma, nel circuito di Vallelunga, è andata in scena una giornata speciale per i tifosi della Ferrari. In pista infatti sono tornati, per una volta insieme, due grandi ...