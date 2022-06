Europei | Italia a squadre padrona | oro per il fioretto e argento per la spada

(Di martedì 21 giugno 2022) E’ una splendidaaglidi scherma e iltorna padrone nel Vecchio Continente. Dopo il successo di ieri delle ragazze, arriva oggi quello dei ragazzi di Coach Cerioni. Una squadra compatta e mai doma in pedana ha battuto la Francia per 45 a 38. I nuovi campioni d’Europa sono Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi. Ma non è l’unico alloro azzurro. anche lasi prende un’altra medaglia. Lo fa con il team delle azzurre. E’ d’il colore del successo tricolore e le autrici della leggenda sono Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Federica Isola, quartetto bronzo olimpico in carica. Con la Francia fanno 43 a 30 per le avversarie. (foto@TeamBizzi) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per ...

