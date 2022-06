Ecco “E4Shield” | il dispositivo che inattiva il Covid al chiuso

(Di martedì 21 giugno 2022) Uno strumento innovativo in grado dire la circolazione nell'aria non solo del ceppo originario del virus19 ma anche delle sue varianti Wuhan, Delta e Omicron e perciò particolarmente efficace in ambienti chiusi come scuole, ospedali, uffici, ascensori e mezzi di trasporto. Si chiama "" e sfrutta una tecnologia unica al mondo progettata da Elettronica Group, società leader nel settore della difesa elettronica. "Elettronica è un'azienda che opera nel settore della difesa, Si è pensato come attaccare un'altra minaccia, non una minaccia radar o missilistica, ma una minaccia come quella che ha sconvolto la nostra vita che è stato quella del virus", spiega Enzo Benigni, presidente e Ceo di Elettronica Group.è undi piccole dimensioni che si basa sulla tecnologia ...

