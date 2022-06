Coronavirus, con Omicron una nuova ondata di contagi: «Il pericolo Long Covid è in agguato» (Di martedì 21 giugno 2022) L’Italia è nel pieno di una nuova ondata di Covid-19. Una ripresa della pandemia insolita per l’estate guidata dalle sottovarianti di Omicron Ba.4 e Ba.5. Nell’ultima settimana i contagi sono cresciuti del 56,2% rispetto a quella precedente, in cifre assolute, si tratta di 225 mila contagi contro 144 mila. La differenza rispetto ai picchi più recenti, è l’incremento dei ricoveri, +8,1% nei reparti ordinari e +7,6% nelle terapie intensive. Spicca il contrasto con le estati del 2020 e del 2021, quando senza vaccini, e per lo più senza mascherine Ffp2 il virus sembrava sconfitto, e contagi giornalieri erano nell’ordine delle centinaia. L’impennata dei contagi Omicron 5, infatti, è estremamente più contagiosa ... Leggi su open.online (Di martedì 21 giugno 2022) L’Italia è nel pieno di unadi-19. Una ripresa della pandemia insolita per l’estate guidata dalle sottovarianti diBa.4 e Ba.5. Nell’ultima settimana isono cresciuti del 56,2% rispetto a quella precedente, in cifre assolute, si tratta di 225 milacontro 144 mila. La differenza rispetto ai picchi più recenti, è l’incremento dei ricoveri, +8,1% nei reparti ordinari e +7,6% nelle terapie intensive. Spicca il contrasto con le estati del 2020 e del 2021, quando senza vaccini, e per lo più senza mascherine Ffp2 il virus sembrava sconfitto, egiornalieri erano nell’ordine delle centinaia. L’impennata dei5, infatti, è estremamente piùosa ...

