Calciomercato Inter – Dybala, non c’è accordo: diminuisce l’ottimismo (Di martedì 21 giugno 2022) Paulo Dybala è un obiettivo di Calciomercato dell'Inter. Per la 'Joya', però, ancora nessun accordo raggiunto. La priorità è Romelu Lukaku Leggi su pianetamilan (Di martedì 21 giugno 2022) Pauloè un obiettivo didell'. Per la 'Joya', però, ancora nessunraggiunto. La priorità è Romelu Lukaku

Pubblicità

DiMarzio : #Lukaku @Inter ?il secondo round con il @ChelseaFC è avvenuto oggi: richiesta ufficiale 10M più bonus per il presti… - DiMarzio : .@Inter: fatta per l’arrivo di #Bellanova dal @CagliariCalcio. Prestito oneroso di 3M€ e diritto di riscatto fissat… - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, nuova offerta per #Lukaku - IlCarroDiPaolo : RT @triolo_daniele: Premessa: nel #calciomercato le cose cambiano rapidamente e tutto può succedere Però non capisco: #Bremer, corteggiato… - junews24com : Dybala Inter, Lukaku cambia i piani di Marotta? Cosa può succedere ora -