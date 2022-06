Bancomat | errore fatale | scatta la denuncia anche dopo mesi

(Di martedì 21 giugno 2022) Occorre prestare sempre la massima attenzione quando ci si trova al. Una vicenda avvenuta in provincia di Fabriano ci ricorda infatti che si può essere passibili diin questo casomoltiRecarsi presso uno sportello ATM per effettuare una operazione sembra essere qualcosa che ormai tutti abbiamo imparato a fare. L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

flying_mom : @MatematriX_ @dorinileonardo @sole24ore grande errore usare in due giorni il massimo del bancomat per spese “pesant… -

Liberoquotidiano.it

E comunque si è trattato di unimperdonabile. Noi non facciamo altro che predicare l'onestà ... 'Che l'Ast fosse undel consenso al servizio della politica siciliana non lo scrive solo ...È stato un. È questo il modello da cambiare. Abbiamo nel nostro Paese lavoratrici e ... E a Bonomi che dice che le imprese non sono un, Landini risponde: "Ilfinito è quello di ... Bancomat, i 3 errori da non commettere quando paghi con la carta: cosa rischi Una denuncia che arriva dopo mesi a causa di un errore commesso al bancomat e all'apparenza innocuo. Ecco cosa può accadere ...(Teleborsa) - Stabile il cross euro/dollaro in area 1,05 il giorno dopo che la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, è tornata a parlare dello scudo contro la ...