Arisa | la rivelazione che spiazza tutti | “Ne sono schiava | ma è una rovina”

(Di martedì 21 giugno 2022) La frase diche ha stupitoi suoi fan, riguardo in particolare al suo rapporto con l’amore ed i sentimenti, ma anche l’intimità Un’artista dalla voce unica, quasi angelica. Ma allo stesso tempo un personaggio dai mille volti, dai numerosi cambi di look e dall’atteggiamento a volte sopra le righe. Stiamo parlando di L'articolo proviene da Inews24.it.

La cantante lucana, commenta il suo ultimo singolo Altalene e si lascia andare a un commento che ha spiazzato ...sarà incoronata oggi 20 giugno Queen of Music al Mix Festival di cinema Lgbtq . Del resto la battaglia per i diritti civili è l'unica cosa che le interessa politicamente e la comunità 'queer' un ...Stiamo parlando di Arisa, un'artista a tutto tondo che, ogni volta che mette piede in TV o sui social media, fa parlare di sé. Che sia per il nuovo taglio o colore di capelli, per i suoi tira e molla ...Arisa vita privata: il rapporto con l'amore: "La vera libertà in amore è decidere di essere schiavi di qualcun altro, lo dice anche il Vangelo".