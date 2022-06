Apre a Milano El&n Cafè London, il locale tutto rosa “più instagrammabile del mondo”: ecco dov’è e tutto quello che c’è da sapere (Di martedì 21 giugno 2022) Ha tutte le carte in regola per diventare il nuovo “paradiso” per influencer e tiktoker. A Milano ha aperto l’El&n Cafè, un locale arredato con design moderno ed elegante ovviamente tutto rigorosamente “pink”, con fiori, luci led colorate e l’iconica altalena con ali da angelo che sicuramente diventerà presto il nostro “incubo” su Instagram. L’El&n Cafè London è stato ideato da Alexandra Miller proprio per essere il bar “più instagrammabile del mondo”. Il format vanta già di 18 locali in giro per il mondo, 10 dei quali solo a Londra, e ora è finalmente arrivato anche nel capoluogo lombardo, epicentro italiano del design e della moda, dove senza alcun dubbio diventerà popolarissimo. In ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Ha tutte le carte in regola per diventare il nuovo “paradiso” per influencer e tiktoker. Aha aperto l’El&n, unarredato con design moderno ed elegante ovviamenterigomente “pink”, con fiori, luci led colorate e l’iconica altalena con ali da angelo che sicuramente diventerà presto il nostro “incubo” su Instagram. L’El&nè stato ideato da Alexandra Miller proprio per essere il bar “piùdel”. Il format vanta già di 18 locali in giro per il, 10 dei quali solo a Londra, e ora è finalmente arrivato anche nel capoluogo lombardo, epicentro italiano del design e della moda, dove senza alcun dubbio diventerà popolarissimo. In ...

Pubblicità

padovesi58a : Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,37% - BJLiguria : Borsa, l'Europa apre ancora positiva: a Milano corre Leonardo (+5%) - - Faido1Alessio : Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,37% - patriziarutigl1 : RT @ansa_economia: Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,37%. Sugli scudi Leonardo, Moncler, Unicredit e Banco Bpm #ANSA - ansa_economia : Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,37%. Sugli scudi Leonardo, Moncler, Unicredit e Banco Bpm #ANSA -