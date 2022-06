Almanacco del 21-06-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.del giorno è martedì 21 giugno Buongiorno da Francesco Vitale buoni state possiamo dire così oggi si può dire si può dire Roger Sì sì sì dopo aver fatto festa ieri sera come diceva un grande principe del Foro Da oggi la giornata più lunga possiamo dire noi spesso ce l’ho non ce ne rendiamo conto da partire da domani ti ricominceranno a dargli accorciare un bar così va bene Comunque oggi 21 giugno la chiesa ricorda San Luigi Gonzaga il nome Luigi deriva dall’antico Francone hlodowig è composto da Claude Glorioso e Big battaglia Il significato èvaloroso in battaglia Dunque anche uomo illustre il proverbio ci dice che gli fa uso di verdura vive sano a lungo dura i nati di oggi Jean Paul Sartre Michel Platini Lana Del Rey e noi andiamo a salutare anche chi ci ha fatto la notte tutto tutto per ami Ciao Ami Buona ...