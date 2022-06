Al via operazioni Mare Sicuro delle Capitanerie di porto (Di martedì 21 giugno 2022) Pescara - Presentata alla stampa dalla Direzione Marittima Abruzzo-Molise e dalla Capitaneria di porto di Pescara l'operazione "Mare Sicuro" che riguarderà il tratto di Mare pescarese e, con le stesse modalità, il tratto di Mare da MartinSicuro (Teramo) a Termoli (Campobasso), Isole Tremiti (Foggia) comprese. "Il fine - ha spiegato il comandante in seconda della Direzione Marittima Abruzzo-Molise Marcello Notaro - è garantire alla cittadinanza la libera fruizione del Mare in sicurezza e tutelare l'ecosistema marino, attraverso controlli e operazioni di controllo e soccorso condotte dai nostri uomini con mezzi aerei del 3° Nucleo Aereo Guardia Costiera, di Mare e di terra. Nell'ultimo fine settimana sono state controllate le postazioni ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 21 giugno 2022) Pescara - Presentata alla stampa dalla Direzione Marittima Abruzzo-Molise e dalla Capitaneria didi Pescara l'operazione "" che riguarderà il tratto dipescarese e, con le stesse modalità, il tratto dida Martin(Teramo) a Termoli (Campobasso), Isole Tremiti (Foggia) comprese. "Il fine - ha spiegato il comandante in seconda della Direzione Marittima Abruzzo-Molise Marcello Notaro - è garantire alla cittadinanza la libera fruizione delin sicurezza e tutelare l'ecosistema marino, attraverso controlli edi controllo e soccorso condotte dai nostri uomini con mezzi aerei del 3° Nucleo Aereo Guardia Costiera, die di terra. Nell'ultimo fine settimana sono state controllate le postazioni ...

