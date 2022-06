Affare Osimhen, De Laurentiis indagato per falso in bilancio (Di martedì 21 giugno 2022) La Procura di Napoli indaga sull’acquisto del calciatore nigeriano Victor Osimhen dalla società francese del Lille. Un’operazione portata a termine nel 2020 e costata al Napoli oltre 76 milioni di euro. Nell’Affare avevano fatto il percorso inverso alcuni calciatori della Primavera, trasferimenti indagati poi nell’ambito del caso plusvalenze. falso in bilancio è la principale ipotesi L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 21 giugno 2022) La Procura di Napoli indaga sull’acquisto del calciatore nigeriano Victordalla società francese del Lille. Un’operazione portata a termine nel 2020 e costata al Napoli oltre 76 milioni di euro. Nell’avevano fatto il percorso inverso alcuni calciatori della Primavera, trasferimenti indagati poi nell’ambito del caso plusvalenze.inè la principale ipotesi L'articolo

