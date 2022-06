Adele e Viola | un valzer contro le discriminazioni - Cronaca - quotidiano net

Pubblicità

L'estrema destra attacca Adele e Viola per la loro partecipazione al ballo delle debuttanti di Prato - Prato, il Cicognini ha cambiato idea e Adele e Viola hanno potuto partecipare insieme al ballo - Dopo l'iniziale esclusione alle coppie omosessuali e le polemiche, alla fine Adele e Viola hanno realizzato il loro desideri… - Adele, 18 anni, liceale di Prato: «Io e Viola, così abbiamo portato le coppie gay al ballo della scuola»

Prato, il Cicognini ha cambiato musica:al ballo mano nella mano Prato, 21 giugno 2022 - "Sinceramente È stato più bello di come immaginassi".Righini ce l'ha fatta: ha volteggiato sulle note dei valzer viennesi al ...Leggi l'articolo -, il ballo dei diritti Viola, Adele e quel valzer che ha rivoluzionato il ballo delle debuttanti Per la prima volta il ballo aperto alle coppie dello stesso sesso. "Adele è etero, ma ha fatto la scelta di ballare in coppia con me per una questione morale" ...Adele e la vittoria sulle regole tradizionali del liceo Cicognini di Prato che impedivano ad una coppia dello stesso sesso di partecipare al ballo di fine anno: «Quando siamo scese dalle scale mi stav ...