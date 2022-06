Uomini e Donne, ladri devastano le case di ex tronisti e corteggiatrici (Di lunedì 20 giugno 2022) Nelle scorse ore Cecilia Zagarrigo, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, rispettivamente ex corteggiatrici ed ex tronista tra i più amati di Uomini e Donne hanno vissuto la stessa devastante esperienza. Una banda di ladri, presumibilmente la stessa che in passato ha rubato a casa di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, ha messa a soqqadro le loro abitazioni nel milanese, lasciandoli scioccati e sconvolti. Uomini e Donne torna in prima serata su Canale 5? Lo scoop Il palinsesto estivo Mediaset è particolarmente vuoto senza Temptation Island, e Canale 5 corre ai ripari I volti di Uomini e Donne vittime di una banda di ladri nel ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 20 giugno 2022) Nelle scorse ore Cecilia Zagarrigo, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, rispettivamente exed ex tronista tra i più amati dihanno vissuto la stessa devastante esperienza. Una banda di, presumibilmente la stessa che in passato ha rubato a casa di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, ha messa a soqqadro le loro abitazioni nel milanese, lasciandoli scioccati e sconvolti.torna in prima serata su Canale 5? Lo scoop Il palinsesto estivo Mediaset è particolarmente vuoto senza Temptation Island, e Canale 5 corre ai ripari I volti divittime di una banda dinel ...

