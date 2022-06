**Ucraina: Draghi alla prova Aula, scossoni M5S non cambiano linea 'no a commissariamenti'** (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Per favore, sosteneteci". Le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky non cadranno nel vuoto. Ne è convinto il premier Mario Draghi, che a Palazzo Chigi lavora in queste ore al discorso che terrà domani al Senato in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno. E in cui ribadirà, con fermezza, il sostegno dell'Italia a Kiev, un appoggio convinto senza se e senza ma, tornando a puntellare -ancora una volta- il posizionamento dell'Italia nello scacchiere internazionale e nell'alleanza atlantica. Senza tralasciare alcuni aspetti della visita a Kiev che lo ha visto protagonista giovedì scorso con il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il Presidente francese Emmanuel Macron, uno scatto che testimonia con chiarezza da che parte stia l'Europa. Mentre Draghi lavora al discorso, pronto a ribadire di aver già incassato il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Per favore, sosteneteci". Le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky non cadranno nel vuoto. Ne è convinto il premier Mario, che a Palazzo Chigi lavora in queste ore al discorso che terrà domani al Senato in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno. E in cui ribadirà, con fermezza, il sostegno dell'Italia a Kiev, un appoggio convinto senza se e senza ma, tornando a puntellare -ancora una volta- il posizionamento dell'Italia nello scacchiere internazionale e nell'alleanza atlantica. Senza tralasciare alcuni aspetti della visita a Kiev che lo ha visto protagonista giovedì scorso con il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il Presidente francese Emmanuel Macron, uno scatto che testimonia con chiarezza da che parte stia l'Europa. Mentrelavora al discorso, pronto a ribadire di aver già incassato il ...

