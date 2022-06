Sondaggi politici | Fratelli d’Italia cresce | sempre più primo partito

(Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) –sale ed èpiù. Passi avanti anche del Pd e della Lega. E’ il quadro delineato oggi dalo Swg per il Tg La7 che fotografa le intenzioni di voto. Se si andasse alle urne,sarebbe al 23,1%, con un incremento dello 0,3% rispetto. Dietro aldi Giorgia Meloni sale il Pd, che arriva al 21,3% (+0,1%). Passo avanti analogo per la Lega che ora è al 15,1%. Giù il Movimento 5 Stelle che cede lo 0,4% e scende al 12,5%. Calo anche per Forza Italia che perde lo 0,2% e si attesta al 7,4%. Azione-Più Europa guadagna lo 0,3% e ora è al 5,4%. Al 2,6% appaiate Italia Viva e Sinistra Italiana. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Alle spalle di Giorgia Meloni, salgono anche Pd e Lega Fratelli d'Italia sale ed è sempre più primo partito. Passi avanti anche del Pd e della Lega. E' il quadro delineato oggi dal sondaggio Swg per ... Di Maio non viene espulso dal M5s Alla fine il Consiglio nazionale del Movimento ha evitato di percorrere la strada dell'... Continua la corsa di Fratelli d'Italia nei sondaggi. Il partito guidato da Giorgia Meloni tocca il 23,2 per cento in virtù di una ...