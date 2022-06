Sla | 10 anni di fondi alla ricerca | il 3 e 4 novembre a Milano si farà il punto sulle terapie più promettenti

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 20 giugno 2022) AriSLA, Fondazione italiana disulla Sla, aderisce allo “SLA GLOBAL DAY“, che si celebra dal 1997 il 21 giugno in tutto il mondo, offrendo un quadro dellaitaliana sulla SLA, attraverso un’analisi dei dati raccolti in oltre 10di finanziamento di progetti scientifici di eccellenza in tale ambito. E coglie questa significativa giornata per annunciare che, dopo duedi sospensione a causa della pandemia, torna ad organizzare in presenza il Convegno scientifico sulla SLA, che si terrà ail 3 e 42022.“Siamo molto felici di annunciare che stiamo lavorando all’edizione 2022 del Convegno scientifico AriSLA, finalmente in presenza, dopo la pausa dovuta all’emergenza sanitaria. Da sempre è stato un’occasione di confronto e aggiornamento molto attesa ...