Ritratto confidential dell’uomo Olivetti e del suo successo (Di lunedì 20 giugno 2022) Cominciamo dalla fine. “Nell’ultimo giorno di un imprenditore è come se tanti fili, all’improvviso, si riannodassero. Al mattino, prima del pranzo al Savini, Adriano è andato a far visita alla reda... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di lunedì 20 giugno 2022) Cominciamo dalla fine. “Nell’ultimo giorno di un imprenditore è come se tanti fili, all’improvviso, si riannodassero. Al mattino, prima del pranzo al Savini, Adriano è andato a far visita alla reda... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

Carla82495714 : RT @ilfoglio_it: Ritratto confidential dell’uomo Olivetti e del suo successo. Genio della tecnica, politico velleitario, ebreo in fuga. La… - ilfoglio_it : Ritratto confidential dell’uomo Olivetti e del suo successo. Genio della tecnica, politico velleitario, ebreo in fu… - dannylorenzano : RT @ilfoglio_it: Ritratto confidential dell’uomo Olivetti e del suo successo. Genio della tecnica, politico velleitario, ebreo in fuga. La… - MichelaRoi : RT @ilfoglio_it: Ritratto confidential dell’uomo Olivetti e del suo successo. Genio della tecnica, politico velleitario, ebreo in fuga. La… - francesconuccio : RT @ilfoglio_it: Ritratto confidential dell’uomo Olivetti e del suo successo. Genio della tecnica, politico velleitario, ebreo in fuga. La… -