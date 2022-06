Rinnovi Milan, intesa per le firme di Massara e Maldini: i dettagli (Di lunedì 20 giugno 2022) Maldini e Massara hanno trovato l’intesa con Cardinale per i Rinnovi dei loro rispettivi contratti: il futuro sarà ancora al Milan Sta per volgere al termine la telenovela dei Rinnovi di contratto di Maldini e Massara in casa Milan. Come riferito da Daniele Longo, l’accordo con Cardinale è stato trovato sulla base di un biennale con opzione per la terza stagione e a breve si attendono gli annunci ufficiali per i due. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 giugno 2022)hanno trovato l’con Cardinale per idei loro rispettivi contratti: il futuro sarà ancora alSta per volgere al termine la telenovela deidi contratto diin casa. Come riferito da Daniele Longo, l’accordo con Cardinale è stato trovato sulla base di un biennale con opzione per la terza stagione e a breve si attendono gli annunci ufficiali per i due. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : .@acmilan: contatti in corso per i rinnovi di #Maldini e #Massara - CalcioNews24 : Il #Milan ha trovato l'intesa per il prolungamento dei due dirigenti ? - gilnar76 : #Milan, trovata l’intesa per i rinnovi di Maldini e Massara: le ultime #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Milan, trovata l’intesa per i rinnovi di #Maldini e #Massara: le ultime - infoitsport : Milan, Scaroni e i rinnovi di Maldini e Massara: 'Intesa verrà raggiunta, non sono preoccupato' -

CM.IT - Il Milan non chiude: la doppia beffa si avvicina Il Psg è pronto a mettere a segno il doppio colpo, che befferebbe il Milan: Campos ha le idee chiare per rendere più forte la squadra franceseMentre a Casa Milan si continua a discutere dei rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara, il club rossonero rischia di vedere sfumare due obiettivi, inseguiti da diversi mesi. Stiamo chiaramente parlando di Sven ... Calciomercato Milan, pronti 40 milioni: affare a rischio Secondo le ultime indiscrezioni dalla Spagna, il Liverpool è piombato sullo stesso giocatore che tanto piace a Maldini! Jurgen Klopp lo vuole in Premier Il Milan , in attesa dei rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara , non smette di guardare al mercato. Gli stessi dirigenti, nonostante aspettino il via libera dalla nuova proprietà, stanno cercando ... Milan News Scaroni su Leao: “è una pedina preziosa per il Milan” Il Presidente del Milan si sofferma sul Leao intervistato su Gr Parlamento. Il talento di Leao è esploso ai massimi termini nel corso dell’ultima stagione. Il portoghese è sicuramente uno dei protagon ... Scaroni non ha dubbi, le rivelazioni sul rinnovo di Maldini e la cessione di Leao! Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento della situazione del club. Queste le sue parole. Il Psg è pronto a mettere a segno il doppio colpo, che befferebbe il: Campos ha le idee chiare per rendere più forte la squadra franceseMentre a Casasi continua a discutere deidi Paolo Maldini e Frederic Massara, il club rossonero rischia di vedere sfumare due obiettivi, inseguiti da diversi mesi. Stiamo chiaramente parlando di Sven ...Secondo le ultime indiscrezioni dalla Spagna, il Liverpool è piombato sullo stesso giocatore che tanto piace a Maldini! Jurgen Klopp lo vuole in Premier Il, in attesa deidi Paolo Maldini e Frederic Massara , non smette di guardare al mercato. Gli stessi dirigenti, nonostante aspettino il via libera dalla nuova proprietà, stanno cercando ... Il CorSport in prima pagina: "Svolta Milan: c'è il rinnovo per Maldini e Massara" Il Presidente del Milan si sofferma sul Leao intervistato su Gr Parlamento. Il talento di Leao è esploso ai massimi termini nel corso dell’ultima stagione. Il portoghese è sicuramente uno dei protagon ...Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento della situazione del club. Queste le sue parole.