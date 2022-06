Poste | conto alla rovescia | chi troverà il conto chiuso domani

(Di lunedì 20 giugno 2022) Ci siamo: la giornata di, martedì 21 giugno, rappresenta la data in cuiItaliane chiuderà alcuni conti: ecco quali e perchéItaliane è pronta a chiudere, a partire dgiornata di, martedì 21 giugno, vari conti correnti intestati a coloro che da tanto tempo non effettuano movimenti. Si tratta di una L'articolo proviene da Consumatore.com.

raga ma poste italiane è stata hackerata? perché ho ricevuto uno di quei messaggi sospetti sul conto però il numero è quello vero - giorgiopriami : @FranAltomare Io ho il conto alle Poste e mi trovo benissimo. - LukyBernard1 : @Penny73070896 @PeppeBille @a_meluzzi Io ho ricevuto un messaggio che pareva di poste italiane che Mi chiedeva di i… - vojcezayn : @itsairens Si. è una truffa, mia mamma lavora alle poste e ogni giorno arriva gente truffata da questi link. Se entri ti entrano nel conto

...la possibilità di interrompere la procedura versando o compiendo una qualsiasi operazione sul...operazione oppure consultare l'elenco depositato presso gli Uffici Postali e sul portale di...... per complessive massime 20.260.868 azioni,in vendita da Federico De Nora e Norfin e Snam. ...209% del capitale sociale di Be al prezzo unitario (tenendodel dividendo approvato dall'... Poste: un gioco per conoscere Conto BancoPosta Start Giovani Ci siamo: la giornata di domani, martedì 21 giugno, rappresenta la data in cui Poste Italiane chiuderà alcuni conti: ecco quali e perché Poste Italiane è pronta a chiudere, a partire dalla giornata di ...L'ente nazionale più famoso è conosciuto in tutta la nostra penisola e senza alcun dubbio poste italiane, l'agenzia listino il giallo ma dei fatti una platea di clienti a dir poco assoluta, conquistat ...