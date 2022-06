Pattinaggio di figura, Papadakis-Cizeron si prendono un anno di pausa (Di lunedì 20 giugno 2022) Come prevedibile, la coppia di danza formata da Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, oro nel Pattinaggio di figura alle Olimpiadi di Pechino 2022, non prenderà parte alla stagione 2022-2023. La notizia, già nell’aria da diversi mesi, è stata confermata nella giornata di lunedì 20 giugno dal quotidiano sportivo francese L’Equipe, testata a cui i Campioni hanno rilasciato un’intervista. “Abbiamo deciso di prenderci una piccola pausa dalla competizioni per riposarci e concentrarci maggiormente sugli spettacoli e sui tour di gala”, ha detto Guillaume, facendo comunque intendere tra le righe di non aver ancora preso una decisione netta in vista del prossimo quadriennio. Non a caso Gabriella ha proseguito subito dopo: “La cosa di cui siamo sicuri è che non ci saremo la prossima stagione. ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) Come prevedibile, la coppia di danza formata da Gabriellae Guillaume, oro neldialle Olimpiadi di Pechino 2022, non prenderà parte alla stagione 2022-2023. La notizia, già nell’aria da diversi mesi, è stata confermata nella giornata di lunedì 20 giugno dal quotidiano sportivo francese L’Equipe, testata a cui i Campioni hrilasciato un’intervista. “Abbiamo deciso di prenderci una piccoladalla competizioni per riposarci e concentrarci maggiormente sugli spettacoli e sui tour di gala”, ha detto Guillaume, facendo comunque intendere tra le righe di non aver ancora preso una decisione netta in vista del prossimo quadriennio. Non a caso Gabriella ha proseguito subito dopo: “La cosa di cui siamo sicuri è che non ci saremo la prossima stagione. ...

