Paramount+ | la nuova piattaforma streaming arriva a settembre Tra produzioni originali e tante novità

Cos'è+ Dove vedere+ Quanto costa+ Cosa si vede su+ Cos'è+ è lapiattaforma streaming a pagamento diGlobal che offre serie ...In arrivo anche due nuove serie dall'universo Star Trek la nuovissima Star Trek: Strange New Worlds e Star Trek: Prodigy, laseriePlus Original in 3D animation dedicata al pubblico ...Arriva a settembre in Italia il nuovo servizio streaming targato Paramount, tra serie tv originali come Circeo con Greta Scarano, serie internazionali come Tulsa King con Sylvester Stallone e decine d ...A settembre 2022 finalmente Paramount+ sbarcherà in nuovi Paesi europei, tra cui l'Italia: tutti i contenuti annunciati!