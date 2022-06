Nuoto, tutti i record del mondo degli italiani in vasca da 50: Thomas Ceccon è il secondo uomo dopo Lamberti! E le donne… (Di lunedì 20 giugno 2022) Thomas Ceccon è nella storia del Nuoto e dello sport italiano. Il classe 2001 del Bel Paese quest’oggi ha vinto l’oro mondiale nei 100 dorso della rassegna iridata di Budapest (Ungheria). Una prestazione pazzesca quella del veneto che già nel corso delle semifinali aveva lasciato intuire di essere in una condizione fisica incredibile. E così è arrivato l’oro con il primato del mondo, migliorando il limite precedente di Ryan Murphy di 51.85 e portandolo a 51.60. Troppo bello per essere vero, verrebbe da dire, ma Thomas soprattutto nella seconda vasca è stato regale e per gli altri, Murphy e Armstrong (argento e bronzo) nulla da fare. Il record di Ceccon è il 13° della storia del Nuoto azzurro, replicando quanto fatto da Benedetta Pilato ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022)è nella storia dele dello sport italiano. Il classe 2001 del Bel Paese quest’oggi ha vinto l’oro mondiale nei 100 dorso della rassegna iridata di Budapest (Ungheria). Una prestazione pazzesca quella del veneto che già nel corso delle semifinali aveva lasciato intuire di essere in una condizione fisica incredibile. E così è arrivato l’oro con il primato del, migliorando il limite precedente di Ryan Murphy di 51.85 e portandolo a 51.60. Troppo bello per essere vero, verrebbe da dire, masoprattutto nella secondaè stato regale e per gli altri, Murphy e Armstrong (argento e bronzo) nulla da fare. Ildiè il 13° della storia delazzurro, replicando quanto fatto da Benedetta Pilato ...

