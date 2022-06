"Non farlo mai, quel mondo...": l'impensabile appello di Linus a suo figlio (Di lunedì 20 giugno 2022) Linus, per i 40 annidi Radio Deejay, darete una mega festa a Milano il 25 e 26 giugno. Altro che Deejay chiama Italia: questo è un raduno in piena regola... «Sai com' è, eravamo gelosi dei raduni degli alpini e, per una volta, volevamo farne uno anche noi! Perché loro sì e noi no? (ride, ndr)». Ci saranno persino il padel e i giochi animati da Cartoon Network. «Il nostro pubblico è cresciuto con noi, nel senso che nel frattempo si è sposato, ha figliato e si è riprodotto... Era giusto pensare a tutta la famiglia. La verità è che non volevamo organizzare il solito concertone dove vai, balli ma poi la cosa finisce lì. Abbiamo immaginato una mega festa che coinvolgesse attivamente le persone e dove si potesse mangiare, fare sport, conoscersi, stare insieme». Praticamente tutto quello che non abbiamo fatto negli ultimi due anni? «Esatto: facciamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022), per i 40 annidi Radio Deejay, darete una mega festa a Milano il 25 e 26 giugno. Altro che Deejay chiama Italia: questo è un raduno in piena regola... «Sai com' è, eravamo gelosi dei raduni degli alpini e, per una volta, volevamo farne uno anche noi! Perché loro sì e noi no? (ride, ndr)». Ci saranno persino il padel e i giochi animati da Cartoon Network. «Il nostro pubblico è cresciuto con noi, nel senso che nel frattempo si è sposato, ha figliato e si è riprodotto... Era giusto pensare a tutta la famiglia. La verità è che non volevamo organizzare il solito concertone dove vai, balli ma poi la cosa finisce lì. Abbiamo immaginato una mega festa che coinvolgesse attivamente le persone e dove si potesse mangiare, fare sport, conoscersi, stare insieme». Praticamente tuttolo che non abbiamo fatto negli ultimi due anni? «Esatto: facciamo ...

