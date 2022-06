MotoGP, la Ducati ha pagato caro un errore: troppa incertezza sul futuro dei piloti (Di lunedì 20 giugno 2022) Con il ritiro di Suzuki, rimangono cinque Case costruttrici in MotoGP. Di esse, ben tre hanno già ufficializzato i piloti del Factory Team 2023. Ha cominciato Aprilia, confermando Aleix Espargarò e Maverick Viñales. È seguita Yamaha, annunciando il rinnovo del contratto di Fabio Quartararo, nuovamente affiancato da Franco Morbidelli, che dal canto suo era forte di un accordo biennale. Proprio come Brad Binder in Ktm, la quale ha poi comunicato l’arrivo di Jack Miller in sostituzione di Miguel Oliveira. Mancano ancora all’appello Honda e Ducati. Cionondimeno, sin dal momento dell’inaspettato addio di Suzuki, è diventato chiaro come Joan Mir sia destinato ad accasarsi a fianco di Marc Marquez. Non bisogna dimenticare come HRC avesse messo gli occhi sul maiorchino già nel 2018, con l’obiettivo di promuoverlo in MotoGP ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) Con il ritiro di Suzuki, rimangono cinque Case costruttrici in. Di esse, ben tre hanno già ufficializzato idel Factory Team 2023. Ha cominciato Aprilia, confermando Aleix Espargarò e Maverick Viñales. È seguita Yamaha, annunciando il rinnovo del contratto di Fabio Quartararo, nuovamente affiancato da Franco Morbidelli, che dal canto suo era forte di un accordo biennale. Proprio come Brad Binder in Ktm, la quale ha poi comunicato l’arrivo di Jack Miller in sostituzione di Miguel Oliveira. Mancano ancora all’appello Honda e. Cionondimeno, sin dal momento dell’inaspettato addio di Suzuki, è diventato chiaro come Joan Mir sia destinato ad accasarsi a fianco di Marc Marquez. Non bisogna dimenticare come HRC avesse messo gli occhi sul maiorchino già nel 2018, con l’obiettivo di promuoverlo in...

