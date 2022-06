Meteo | temperature ancora roventi | ma in diminuzione da martedì

(Di lunedì 20 giugno 2022) Milano, 20 giu.(Adnkronos) - Le condizionirologiche sulla Lombardia sonoinfluenzate da un promontorio di origine nord africana, che mantieneal di sopra della media del periodo. Dacorrenti più fresche e instabili inizieranno a lambire la regione. E' quanto emerge dal bollettinodiramato da Arpa Lombardia. Atteso anche un aumento dell'instabilità sui rilievi alpini e prealpini con temporali a carattere sparso, localmente anche di forte intensità. Asciutto altrove, salvo occasionali fenomeni sull'alta pianura trae mercoledì. Per oggi leminime resteranno stazionarie tra 19 e 22, gradi, le massime tra 33 e 36 gradi.

Le previsioninon lasciano speranze. A partire da oggi ci avviamo ad affrontare almeno una ... Al Centro Sud lecominceranno l'escalation a partire da mercoledì/giovedì con valori ...Al Centro - Sud lecominceranno l'escalation a partire da Mercoledì/Giovedì con valori massimi fino a 38°C a Roma, 37 a Firenze, 40 a Foggia, Matera, Catanzaro, Taranto e anche oltre ...Settimana di caldo intenso in Sicilia, con temperature che supereranno i 40°. Colpa dell’anticiclone africano che si muove su tutta l’Italia e in particolare sull’Isola con una massa d’aria rovente ...LA SITUAZIONE LUNEDI' 20 GIUGNO 2022 Cielo sereno o poco nuvoloso con caldo estivo, specie di pomeriggio e in pianura. Venti a regime di brezza. Dal pomeriggio variabilità sulla zona montana e verso ...