Marcell Jacobs dalla pista alla passerella… che fisico! (Di lunedì 20 giugno 2022) Marcelo Burlon ha scelto una location meneghina importante per festeggiare i primi dieci anni del suo brand, County of Milan. Al Velodromo Vigorelli, tempio dello sport e della musica, è andato in scena uno show celebrativo, che ha racchiuso il dna del marchio ideato dallo stilista argentino. In passerella ha sfilato anche un modello d’eccezione: Marcell Jacobs. Un anno tra sport e moda Jacobs durante l’allenamentoChi non ricorda la gioia del popolo italiano per la storica vittoria nei 100 metri di Marcell Jacobs alle Olimpiadi di Tokyo? Era l’agosto del 2021 e, da allora, la popolarità dell’atleta è in continua crescita. In quest’anno abbiamo visto Jacobs allenarsi duramente per nuove competizioni e trionfare nei 60 metri ai Mondiali Indoor di Belgrado. Lo sportivo non si è dedicato ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Marcelo Burlon ha scelto una location meneghina importante per festeggiare i primi dieci anni del suo brand, County of Milan. Al Velodromo Vigorelli, tempio dello sport e della musica, è andato in scena uno show celebrativo, che ha racchiuso il dna del marchio ideato dallo stilista argentino. In passerella ha sfilato anche un modello d’eccezione:. Un anno tra sport e modadurante l’allenamentoChi non ricorda la gioia del popolo italiano per la storica vittoria nei 100 metri dialle Olimpiadi di Tokyo? Era l’agosto del 2021 e, da allora, la popolarità dell’atleta è in continua crescita. In quest’anno abbiamo vistoallenarsi duramente per nuove competizioni e trionfare nei 60 metri ai Mondiali Indoor di Belgrado. Lo sportivo non si è dedicato ...

