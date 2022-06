M5s | è resa dei conti | sfiduciato Di Maio ma congelata la sua espulsione

(Di lunedì 20 giugno 2022) - È durato più di 4 ore la riunione del Consiglio nazionale del Movimento per discutere delle critiche del ministro degli Esteri al no all'invio delle armi in Ucraina. La ricucitura è impossibile, ...

- È durato più di 4 ore la riunione del Consiglio nazionale del Movimento per discutere delle critiche del ministro degli Esteri al no all'invio delle armi in Ucraina. La ricucitura è impossibile, ......quanto di Ucraina ha già preso a Putin basti perché questo è quello che sperano Conte e il suo, ... Di diplomatico, se qualcosa c'è, è solo la forma ipocrita con cui si intima agli ucraini la. ...Nessuna espulsione dal M5S, almeno per ora, per Luigi Di Maio dopo lo scontro con Giuseppe Conte. Quale sarà il futuro del ministro degli Esteri ...È durato più di 4 ore la riunione del Consiglio nazionale del Movimento per discutere delle critiche del ministro degli Esteri al no all'invio delle armi in Ucraina. La ricucitura è impossibile, ...