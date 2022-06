La speleologa caduta a 120 metri di profondità nella grotta Rotolo di Monopoli (Di lunedì 20 giugno 2022) Ha 41 anni la speleologa ferita in seguito alla caduta a 120 metri di profondità nella grotta Rotolo a Monopoli. Le operazioni di soccorso sono partite ieri sera con più di 40 persone impegnate nel salvataggio. La donna è in buone condizioni di salute: si è fratturata un braccio e la risalita è già in corso. Monopoli, in corso i soccorsi della speleologa caduta nella grotta Rotolo La speleologa è stata rìinfatti aggiunta dai tecnici e dai sanitari del Soccorso Alpino e Speleologico, è stata stabilizzata e imbarellata e dalla serata di ieri viaggia verso l’uscita all’interno della barella. Non era sola ma faceva parte di una spedizione ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Ha 41 anni laferita in seguito allaa 120di. Le operazioni di soccorso sono partite ieri sera con più di 40 persone impegnate nel salvataggio. La donna è in buone condizioni di salute: si è fratturata un braccio e la risalita è già in corso., in corso i soccorsi dellaLaè stata rìinfatti aggiunta dai tecnici e dai sanitari del Soccorso Alpino e Speleologico, è stata stabilizzata e imbarellata e dalla serata di ieri viaggia verso l’uscita all’interno della barella. Non era sola ma faceva parte di una spedizione ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono in corso dalla tarda serata di ieri le operazioni di soccorso di una speleologa di 41 anni caduta e ferita a 1… - sulsitodisimone : L'operazione per salvare la speleologa precipitata per 120 metri a Monopoli - Agenzia_Italia : ?? L’operazione per salvare la speleologa precipitata per 120 metri a #Monopoli ?? - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Sono in corso dalla tarda serata di ieri le operazioni di soccorso di una speleologa di 41 anni cadut… - Bianca34874951 : RT @Agenzia_Ansa: Sono in corso dalla tarda serata di ieri le operazioni di soccorso di una speleologa di 41 anni caduta e ferita a 120 met… -