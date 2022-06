Kim Kardashian e Pete Davidson, l’amore passa dai capelli (Di lunedì 20 giugno 2022) Chi si somiglia si piglia, dice il famoso detto popolare. Ed è proprio vero, almeno nel caso di Kim Kardashian e Pete Davidson. O forse per loro sarebbe più appropriato il contrario: prima si sono presi e poi hanno deciso di somigliarsi il più possibile. Come? Grazie al look naturalmente. La socialite e il comico da qualche tempo sfoggiano la stessa chioma biondo platino. Al mare rilassati e complici e nelle foto paparazzate a Londra sembrano davvero fatti l’uno per l’altra. Kim Kardashian e Pete Davidson matchy-matchy Kim e Pete al mareHanno condiviso scatti social di una vacanza in un luogo paradisiaco: la location è top secret ma l’amore è palpabile. Nell’ultimo periodo la coppia non perde occasione per dimostrarlo. In visita a Londra, Kim ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Chi si somiglia si piglia, dice il famoso detto popolare. Ed è proprio vero, almeno nel caso di Kim. O forse per loro sarebbe più appropriato il contrario: prima si sono presi e poi hanno deciso di somigliarsi il più possibile. Come? Grazie al look naturalmente. La socialite e il comico da qualche tempo sfoggiano la stessa chioma biondo platino. Al mare rilassati e complici e nelle foto paparazzate a Londra sembrano davvero fatti l’uno per l’altra. Kimmatchy-matchy Kim eal mareHanno condiviso scatti social di una vacanza in un luogo paradisiaco: la location è top secret maè palpabile. Nell’ultimo periodo la coppia non perde occasione per dimostrarlo. In visita a Londra, Kim ...

