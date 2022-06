“I miei amici vogliono che gli ospiti paghino le loro nozze”: l’incredibile scelta di una coppia di sposini divide il web (Di lunedì 20 giugno 2022) L’ospite di un matrimonio è rimasto sconcertato nello scoprire che la ‘lista nozze’ prevedeva solo versamenti in contanti che la coppia utilizzerà per tutte le spese di nozze del loro ‘grande giorno’ Essere invitati ad un matrimonio prevede solitamente di presentarsi con un regalo, generalmente scelto da una lista nozze predisposta dagli sposi (anche se L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 20 giugno 2022) L’ospite di un matrimonio è rimasto sconcertato nello scoprire che la ‘lista’ prevedeva solo versamenti in contanti che lautilizzerà per tutte le spese didel‘grande giorno’ Essere invitati ad un matrimonio prevede solitamente di presentarsi con un regalo, generalmente scelto da una listapredisposta dagli sposi (anche se L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

Belgioioso2 : È dura lasciar andare qualcuno che si ama, quando si è sicuri che quella persona è quella “giusta”…ma non conta sol… - andreadect : Il lavoro mi sta fottendo un sacco di tempo sento i miei poco, i miei amici pochissimo non vedo l’ora di scendere per stare con tutti loro. - mixxedazed : io che faccio i balli di gruppo ai 18 anni dei miei amici - JennSamael11 : @djamantvi Ai miei amici ho detto di controllare il calendario delle gare prima di prendere qualsiasi iniziativa ?? - 5_SweetCreature : RT @ItalianArmy_fam: ?? IG | Stories di #JHOPE [Trad.1] 'I miei amici sono..' [Trad.2] 'i più divertenti' N/B: 'Ending faries'(posizio… -