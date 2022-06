Fedez, Tananai e Mara Sattei: ”LA DOLCE VITA” è disco d’oro in sole due settimane (Di lunedì 20 giugno 2022) LA DOLCE VITA, è disco d’oro! Il nuovo singolo di Fedez con Tananai e Mara Sattei per Columbia Records/Sony Music, dopo aver scalato tutte le classifiche diventando il brano più venduto e ascoltato, ha conquistato in sole due settimane la certificazione. La DOLCE VITA, disco d’oro in appena due settimane Cover La DOLCE VITA – Elena CornacchiaUfficio Stampa“LA DOLCE VITA” ha debuttato al primo posto nella classifica FIMI/Gfk dei singoli più venduti confermandosi in vetta anche per la seconda settimana! E’ entrato direttamente al primo posto nella classifica ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 giugno 2022) LA, è! Il nuovo singolo diconper Columbia Records/Sony Music, dopo aver scalato tutte le classifiche diventando il brano più venduto e ascoltato, ha conquistato induela certificazione. Lain appena dueCover La– Elena CornacchiaUfficio Stampa“LA” ha debuttato al primo posto nella classifica FIMI/Gfk dei singoli più venduti confermandosi in vetta anche per la seconda settimana! E’ entrato direttamente al primo posto nella classifica ...

vh1italia : Il lunedì non è poi così male, se non altro c'è la nuova VH1 Official Chart ?? #AlessandraAmoroso #MarcoMengoni… - SMSNEWSOFFICIAL : “LA DOLCE VITA”, il nuovo singolo di Fedez con TANANAI e Mara Sattei, ha conquistato in sole due settimane il disco… - tananai_fp : vorrei essere la vitto?????? @Tananai5 @Fedez @ChiaraFerragni - senosinistro : mi dispiace x la persona che diventerò quando fedez metterà un video di tananai con vittoria - koleskin4 : Tananai con Fedez io pronta a delle nuove storie di Vittoria che si innamora -