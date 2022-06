Emergenza gas, anche i Paesi Bassi puntano sul carbone: «Revocate immediatamente tutte le restrizioni» (Di lunedì 20 giugno 2022) I Paesi Bassi hanno deciso di revocare le restrizioni all’uso del carbone per la produzione di energia elettrica. La mossa è dovuta ai recenti tagli delle forniture di gas dalla Russia, che hanno convinto il Paese a mettere in campo una revisione del mix energetico. Ieri, 19 giugno, la Germania aveva annunciato di essere pronta ad aumentare l’utilizzo del carbone. Il ministro dell’ambiente olandese Rob Jetten ha dichiarato: «Il governo ha deciso di revocare immediatamente le restrizioni alla produzione per le centrali elettriche a carbone dal 2022 al 2024. Ciò significa che le tre, ndr centrali elettriche a carbone» – dopo che la loro potenza era stata ridotta per limitare le emissioni di CO2- «possono tornare a funzionare a piena ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 giugno 2022) Ihanno deciso di revocare leall’uso delper la produzione di energia elettrica. La mossa è dovuta ai recenti tagli delle forniture di gas dalla Russia, che hanno convinto il Paese a mettere in campo una revisione del mix energetico. Ieri, 19 giugno, la Germania aveva annunciato di essere pronta ad aumentare l’utilizzo del. Il ministro dell’ambiente olandese Rob Jetten ha dichiarato: «Il governo ha deciso di revocarelealla produzione per le centrali elettriche adal 2022 al 2024. Ciò significa che le tre, ndr centrali elettriche a» – dopo che la loro potenza era stata ridotta per limitare le emissioni di CO2- «possono tornare a funzionare a piena ...

