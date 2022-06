Elena Del Pozzo “non è stata uccisa in casa”: Martina Patti sorvegliata a vista (Di lunedì 20 giugno 2022) Al termine degli accertamenti dei Ris di Messina nell’abitazione di Martina Patti, la mamma che ha confessato il delitto della figlia Elena Del Pozzo, sarebbero state rinvenute tracce di sangue. La procura di Catania, tuttavia, ha precisato che si tratta di tracce “da riporto”, escludendo dunque “con certezza”, che “l’omicidio sia avvenuto a casa”. Omicidio Elena Del Pozzo: tracce di sangue in casa Emergono nuovi dettagli sul caso dell’omicidio della piccola Elena Del Pozzo, bimba del Catanese di quasi 5 anni uccisa dalla madre una settimana fa. Secondo quanto emerso dalla procura, Martina Patti sarebbe tornata in casa per lavarsi e cambiarsi dopo aver ... Leggi su chihaucciso (Di lunedì 20 giugno 2022) Al termine degli accertamenti dei Ris di Messina nell’abitazione di, la mamma che ha confessato il delitto della figliaDel, sarebbero state rinvenute tracce di sangue. La procura di Catania, tuttavia, ha precisato che si tratta di tracce “da riporto”, escludendo dunque “con certezza”, che “l’omicidio sia avvenuto a”. OmicidioDel: tracce di sangue inEmergono nuovi dettagli sul caso dell’omicidio della piccolaDel, bimba del Catanese di quasi 5 annidalla madre una settimana fa. Secondo quanto emerso dalla procura,sarebbe tornata inper lavarsi e cambiarsi dopo aver ...

Pubblicità

rtl1025 : ?? È stato trovato il cadavere di #Elena, la bambina di cinque anni rapita ieri a #Tremestieri etneo. Carabinieri d… - ItaliaViva : Banca Etruria per 7 anni è stato l'argomento a piacere di chi ci ha attaccato su presunti scandali per non poterci… - fanpage : #GigiUnoComeTe Eros Ramazzotti sul palco di Piazza del Plebiscito ha reso omaggio a Elena Del Pozzo, la piccola… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Elena Del Pozzo autopsia, come è morta? Risultati preliminari e sopralluogo dei Ris in casa di Martina Patti https://t.… - TormalinaB : @Stefanialove_of La pubblicazione del video di Elena che esce dall'asilo e corre incontro alla madre è un un vero obbrobrio! -