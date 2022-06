Dissuasori vandalizzati ad Avellino | individuata l’autrice

(Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “È statadell’atto vandalico contro idella corsia preferenziale ad. Non posso che ringraziare la Polizia di Stato e la collaborazione della Polizia locale per il lavoro svolto, di sicuro non scontato. La vostra dedizione è allo stesso tempo un esempio positivo e un potente deterrente per chi è tentato da bravate del genere. Nessuno creda mai di mancare di rispetto alla nostra città e restare impunito. Detto questo sarebbe stato meglio che la responsabile dell’accaduto avesse ammesso il gesto e chiesto scusa a tutti”. Così con un post su Facebook il Sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia. L’episodio si è verificato nella notte tra sabato e domenica con ipresi di mira. VIDEO/ Cordoli ...

