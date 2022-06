Cosa succede dopo il congelamento dell’espulsione di Luigi Di Maio (Di lunedì 20 giugno 2022) Sfiduciato, ma congelato. dopo l’ennesima débâcle alle elezioni Amministrative, all’interno del MoVimento 5 Stelle è iniziata – ancora una volta – una resa dei conti. Da una parte Giuseppe Conte, dall’altra Luigi Di Maio. Il capo attuale e l’ex capo dei pentastellati viaggiano da tempo su due barche diverse. Il primo ammicca da tempo (soprattutto dopo l’inizio della guerra in Ucraina) all’uscita del partito dal governo, il secondo – invece – è il più governista di tutti (anche per il suo ruolo di Ministro degli Affari Esteri). E, a fare da sfondo a tutto ciò, c’è anche il tema del limite del doppio mandato. Di Maio e l’espulsione dal M5S congelata, Cosa succede ora La sfiducia è a un passo. Da giorni, soprattutto dopo il botta e risposta a distanza sul ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Sfiduciato, ma congelato.l’ennesima débâcle alle elezioni Amministrative, all’interno del MoVimento 5 Stelle è iniziata – ancora una volta – una resa dei conti. Da una parte Giuseppe Conte, dall’altraDi. Il capo attuale e l’ex capo dei pentastellati viaggiano da tempo su due barche diverse. Il primo ammicca da tempo (soprattuttol’inizio della guerra in Ucraina) all’uscita del partito dal governo, il secondo – invece – è il più governista di tutti (anche per il suo ruolo di Ministro degli Affari Esteri). E, a fare da sfondo a tutto ciò, c’è anche il tema del limite del doppio mandato. Die l’espulsione dal M5S congelata,ora La sfiducia è a un passo. Da giorni, soprattuttoil botta e risposta a distanza sul ...

