Arresto di Paul Haggis, il racconto della vittima (Di lunedì 20 giugno 2022) Emergono retroscena inquietanti sull’Arresto del regista premio Oscar È stato fermato a Ostuni Paul Haggis, regista canadese premio Oscar arrestato su ordine dei pubblici ministeri Antonio Negro e Livia Orlando per violenza sessuale. Paul Haggis si trovava in Puglia per prendere parte all’Allora Fest. Il regista avrebbe però abusato di una 30enne straniera dopo una notte passata in un hotel di lusso a Brindisi. La donna sarebbe poi stata abbandonata all’Aeroporto e fermata in stato confusionale e subito portata in ospedale in codice rosa. Leggi anche: Will Smith e il racconto delle violenze domestiche: arriva la sua biografia I due avrebbro dovuto lavorare insieme e invece Paul Haggis avrebbe abusato della vittima. ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 20 giugno 2022) Emergono retroscena inquietanti sull’del regista premio Oscar È stato fermato a Ostuni, regista canadese premio Oscar arrestato su ordine dei pubblici ministeri Antonio Negro e Livia Orlando per violenza sessuale.si trovava in Puglia per prendere parte all’Allora Fest. Il regista avrebbe però abusato di una 30enne straniera dopo una notte passata in un hotel di lusso a Brindisi. La donna sarebbe poi stata abbandonata all’Aeroporto e fermata in stato confusionale e subito portata in ospedale in codice rosa. Leggi anche: Will Smith e ildelle violenze domestiche: arriva la sua biografia I due avrebbro dovuto lavorare insieme e inveceavrebbe abusato. ...

