A Milano una Libertas Benevento “lanciata” con Martina De Ieso (Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si sono disputati a Milano i Campionati Italiani di atletica leggera per la categoria allievi. Per la Libertas Benevento del professor Gianni Caruso presente la discobola Martina De Ieso che con un lancio di 35 metri e 3 centimetri è riuscita a conquistare la finale e a salire sul podio lungo con un ottavo posto. Un risultato importante per la giovane lanciatrice che balza al tredicesimo posto della graduatoria nazionale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si sono disputati ai Campionati Italiani di atletica leggera per la categoria allievi. Per ladel professor Gianni Caruso presente la discobolaDeche con un lancio di 35 metri e 3 centimetri è riuscita a conquistare la finale e a salire sul podio lungo con un ottavo posto. Un risultato importante per la giovane lanciatrice che balza al tredicesimo posto della graduatoria nazionale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

mengonimarco : MATERIA (TERRA) Vi ricordate la mega affissione a Milano? Prende vita in una nuova forma! Disponibile solo a… - berlusconi : Una bellissima giornata in famiglia, col mio bellissimo nipotino. Tra poco si torna a Milano: abbiamo ancora i ball… - Paoletta_F : Maggio 2010: fuori dall’Alcatraz di Milano si allunga una fila di fan per il concerto del vincitore di X Factor. G… - ririo55473614 : RT @Paoletta_F: Maggio 2010: fuori dall’Alcatraz di Milano si allunga una fila di fan per il concerto del vincitore di X Factor. Giugno 20… - www_caressa_it : @MariuzzoAndrea Proprio in quel periodo, dopo qualche elemosina, ho mollato l'università per l'industria conservand… -