Vezzali celebra Berrettini | “Adesso testa a Wimbledon”

(Di domenica 19 giugno 2022) “Grandissimo Matteo!batte Krajinovic 7-5 6-4, vince la seconda finale consecutiva dopo il rientro e la seconda finale consecutiva al Queen’s.“. Lo ha scritto la sottosegretaria allo sport Valentinasu twitter dopo il successo dell’azzurro Matteoal Queen’s per la seconda volta consecutiva. Grandissimo Matteo!#batte Krajinovic 7-5 6-4, vince la seconda finale consecutiva dopo il rientro e la seconda finale consecutiva al #Queensa ##ATP #ATPQueens #cinchChampionships pic.twitter.com/sLlO1sAm2h — Valentina(@V) June 19, 2022 SportFace.

