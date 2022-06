Usa, media: “La Corte Suprema pronta ad abolire le restrizioni sul possesso di armi a New York”. Ma sparatorie sono a livelli record (Di domenica 19 giugno 2022) Atti criminali legati alle armi da fuoco raddoppiati in soli due anni, sparatorie quasi quotidiane e un sindaco, Eric Adams, che ha pensato di dichiarare lo stato d’emergenza in città per applicare regole più stringenti sul possesso di armi. Ma la Corte Suprema degli Stati Uniti sembra andare controcorrente e, secondo il Washington Post, è pronta a emettere una sentenza che potrebbe abolire le restrizioni già in vigore sul possesso d’armi nella Grande Mela. Una decisione che, oltre a facilitare la circolazione di pistole e fucili nella metropoli, potrebbe generare un effetto domino che potrebbe coinvolgere altri 12 Stati del Paese, tra cui California, New Jersey, Maryland, Hawaii e Massachusetts. Con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Atti criminali legati alleda fuoco raddoppiati in soli due anni,quasi quotidiane e un sindaco, Eric Adams, che ha pensato di dichiarare lo stato d’emergenza in città per applicare regole più stringenti suldi. Ma ladegli Stati Uniti sembra andare controcorrente e, secondo il Washington Post, èa emettere una sentenza che potrebbelegià in vigore suld’nella Grande Mela. Una decisione che, oltre a facilitare la circolazione di pistole e fucili nella metropoli, potrebbe generare un effetto domino che potrebbe coinvolgere altri 12 Stati del Paese, tra cui California, New Jersey, Maryland, Hawaii e Massachusetts. Con ...

GianniRosini : Enough? Not yet Usa, media: “La Corte Suprema pronta ad abolire le restrizioni sul possesso di armi a New York”. M… - TW_Bruce_Wayne : RT @SMaurizi: negli USA, praticamente ogni anno, i grandi media vincono un Pulitzer per aver pubblicato scoop nel settore 'national securit… - Sissijj14 : RT @itsmeback_: La Gran Bretagna ordina l'estradizione di Assange in USA. Media occidentali servi muti, giorno buio per la libertà di stamp… - Shamone87665062 : RT @Frank196018: @drewviola @Mov5Stelle @luigidimaio Consiglio di Italia zerovirgolanulla: un romanziere uscito dalla politica nel 2016, or… - Profilo3Marco : RT @SMaurizi: negli USA, praticamente ogni anno, i grandi media vincono un Pulitzer per aver pubblicato scoop nel settore 'national securit… -