Uccide moglie 38enne con una coltellata e scappa | ricercato

Pubblicità

LaStampa : Femminicidio nel Salento, uccide la moglie con una coltellata e scappa: ricercato - nuova_venezia : Femminicidio nel Salento, uccide la moglie con una coltellata e scappa: ricercato - corrmezzogiorno : #Bari Novoli, uccide la moglie con una coltellata e scappa: ricercato - cronachemezzog : TRAGEDIA NEL SALENTO: UCCIDE LA MOGLIE A COLTELLATE - messveneto : Femminicidio nel Salento, uccide la moglie con una coltellata e scappa: ricercato: A Novoli la scorsa notte: in cas… -

di Femminicidio a Novoli, in Salento, la scorsa notte Una donna di 38 anni, Donatella Miccoli, è stata uccisa con una coltellata da suo marito che al momento è ricercato. L'omicidio è avvenuto la ...Una donna di 38 anni, Donatella Miccoli, è stata uccisa con una coltellata da suo marito che al momento è ricercato. L'omicidio è avvenuto la scorsa notte nella loro abitazione a Novoli (Lecce), poco ...(ANSA) - LECCE, 19 GIU - Una donna di 38 anni, Donatella Miccoli, è stata uccisa con una coltellata da suo marito che al momento è ricercato. L’omicidio è avvenuto la scorsa notte nella loro abitazion ...Ennesimo femminicidio in Italia: è accaduto a Novoli, in provincia di Lecce, la scorsa notte. Una donna di 38 anni, Donatella Miccoli, e’ stata uccisa con una coltellata da suo marito che al momento e ...