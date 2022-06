Scisciano: cadavere trasportato in scooter (Di domenica 19 giugno 2022) L’indagato sembrerebbe essere un quarantottenne di nazionalità rumena che lo scorso 3 giugno è stato ripreso mentre trasportava un cadavere nascosto in un sacco di plastica su uno scooter. La vittima è un uomo di 54 anni, il suo cadavere è stato ritrovato nelle campagne di Scisciano il giorno successivo ai fatti. Scisciano: RITROVATO UN L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 19 giugno 2022) L’indagato sembrerebbe essere un quarantottenne di nazionalità rumena che lo scorso 3 giugno è stato ripreso mentre trasportava unnascosto in un sacco di plastica su uno. La vittima è un uomo di 54 anni, il suoè stato ritrovato nelle campagne diil giorno successivo ai fatti.: RITROVATO UN L'articolo

