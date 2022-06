Scherma, Rossella Gregorio d’argento nella sciabola agli Europei di Antalya (Di domenica 19 giugno 2022) agli Europei di Scherma ad Antalya arriva la nona medaglia azzurra, questa volta con protagonista Rossella Gregorio. L’azzurra ha infatti conquistato la medaglia d’argento nella sciabola individuale, venendo sconfitta solo in finale contro l’azera Anna Bashta per 15-9. Per l’atleta di Salerno si tratta del quarto podio a livello europeo in carriera. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022)diadarriva la nona meda azzurra, questa volta con protagonista. L’azzurra ha infatti conquistato la medindividuale, venendo sconfitta solo in finale contro l’azera Anna Bashta per 15-9. Per l’atleta di Salerno si tratta del quarto podio a livello europeo in carriera. SportFace.

