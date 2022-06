Roberto Donadoni verso la panchina del Galatasaray

Pubblicità

Dopo l'esperienza in Cina, Roberto Donadoni è pronto per tornare sulla panchina. Il Galatasaray ha individuato nel tecnico italiano il profilo giusto ed è previsto a breve un incontro con la dirigenza del club turco per trovare un accordo. Roberto Donadoni ha incontrato nelle scorse ore il dirigente del Galatasaray Pasquale Sensibile: il club di Istanbul ha offerto all'ex commissario tecnico della Nazionale italiana la panchina dei Leon.