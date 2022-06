Novoli Matteo Verdesca uccide la moglie Donatella Miccoli | l’uomo trovato morto

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 19 giugno 2022) Salento sotto choc per un terribile femminicidio., 38 anni, è stata uccisa con una coltellata da suo maritoche, dopo alcune ore, è statosenza vita. Il delitto è avvenuto sabato sera nella loro abitazione a(Lecce). Al delittto non hanno assistito i figli della coppia che sarebbero stati portati dal marito a casa della nonna. Sul femminicidio indagano i Carabinieri., suo marito e i loro figli sono stati visti insieme in piazza per la festa di San Luigi. In base a quanto scrive la stampa locale, i vicini di casa li avrebbero sentiti litigare.lavorava come commessa nel centro commerciale Ipercoop di Surbo (Lecce)....