Napoli, Mertens ci ripensa? Il belga attende una controfferta da DeLa. Le ultime (Di domenica 19 giugno 2022) Mertens ci ripensa? Il suo futuro è ancora incerto a Napoli, ma intanto attende una controfferta da DeLa Mertens e il suo futuro ancora incerto. Napoli o cessione? Un bel dilemma al quale nemmeno Dries sa rispondere. Qualche giorno fa le dichiarazioni che lasciavano presagire un addio certo, ora un passo indietro del belga apre le porte al rinnovo. Rinnovo dell’attaccante che deve arrivare anche con il benestare di De Laurentiis stizzito dalla situazione che si è creata. Il belga aspetta una controfferta della società dopo la proposta da 1.5 milioni più bonus per il rinnovo contrattuale. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 giugno 2022)ci? Il suo futuro è ancora incerto a, ma intantounadae il suo futuro ancora incerto.o cessione? Un bel dilemma al quale nemmeno Dries sa rispondere. Qualche giorno fa le dichiarazioni che lasciavano presagire un addio certo, ora un passo indietro delapre le porte al rinnovo. Rinnovo dell’attaccante che deve arrivare anche con il benestare di De Laurentiis stizzito dalla situazione che si è creata. Ilaspetta unadella società dopo la proposta da 1.5 milioni più bonus per il rinnovo contrattuale. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

