“Mai alla Juventus”: la decisione fa saltare tutto (Di domenica 19 giugno 2022) La Juventus si prepara a rinforzare la rosa con colpi importanti. Ma la dichiarazione del calciatore fa saltare tutto La Juventus vuole tornare subito a vincere e per farlo dovrà… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 19 giugno 2022) Lasi prepara a rinforzare la rosa con colpi importanti. Ma la dichiarazione del calciatore faLavuole tornare subito a vincere e per farlo dovrà… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

fattoquotidiano : Blackout continui a Milano, giovedì consumi su del 25% rispetto alla settimana scorsa. Il gestore: “Condizionatori… - sportmediaset : Koulibaly dice no alle sirene bianconere: 'Non andrò mai alla Juve' - TuttoMercatoWeb : Napoli, Koulibaly si confessa con gli amici: 'Non andrò mai alla Juventus' - anoxzmp : cercare casa in una città universitaria è una delle cose che mi tramortisce l'autostima, perchè per ogni casa ci so… - MarcoMi07878495 : @ParticipioPart Concordo, non so se rimane perché alla fine i soldi vincono sempre...ma non andrà mai alla Juve, ne sono certo -