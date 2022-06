LIVE F1 | GP Canada 2022 in DIRETTA | pazza idea Sainz | prova la rimonta su Verstappen!

Leggi su oasport

(Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA41° giro/70 Mezzo secondo guadagnato da! Si porta a 6?4 da40° giro/70guadagna altri 2 decimi, ora è a 6?9 dall’olandese. 39° giro/70 Niente da fare, Leclerc non è in grado di passare Ocon, neppure utilizzando il DRS. Bruttissima notizia per la Ferrari. 38° giro/70 E’ una Ferrari in attesa di un evento che possa in qualche modo riaprire una gara sin qui sin troppo favorevole a Verstappen. 37° giro/70 Al momento il punto di bonus è di. Ricordiamo che lo spagnolo ha gomme più fresche di 11 tornate rispetto a Verstappen. 37° giro/70guadagna 6 decimi su Verstappen e si porta a 7?4. 36° giro/70 Abbiamo capito che la Ferrari non è una macchina da rimonte, perché in rettilineo non ha lo spunto ...