LIVE Berrettini-Krajinovic 7-5 6-4, Finale ATP Queen’s 2022 in DIRETTA: l’azzurro si conferma campione! “Ora mi riposo, poi Wimbledon” (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI MATTEO Berrettini IL MONTEPREMI: QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO MATTEO Berrettini CON LA VITTORIA AL Queen’s LA CLASSIFICA ATP DI MATTEO Berrettini E IL MOTIVO PER CUI NON E’ PIU’ TOP10 16.21 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 16.20 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: 14 ace e 3 doppi falli dell’azzurro che ha annullato una palla break su due, mettendo in campo il 58% di prime, realizzando il 79% di punti con la prima e il 64% con la seconda. Il serbo invece ha trovato 6 ace e 2 doppi falli mettendo in campo il 66% di prime, con il 60% di punti con la prima e il 57% con la seconda salvando 4 palle break su 7. 71 punti totali a 56 in favore del tennista romano. 16.18 Matteo ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DI MATTEOIL MONTEPREMI: QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO MATTEOCON LA VITTORIA ALLA CLASSIFICA ATP DI MATTEOE IL MOTIVO PER CUI NON E’ PIU’ TOP10 16.21 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 16.20 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: 14 ace e 3 doppi falli delche ha annullato una palla break su due, mettendo in campo il 58% di prime, realizzando il 79% di punti con la prima e il 64% con la seconda. Il serbo invece ha trovato 6 ace e 2 doppi falli mettendo in campo il 66% di prime, con il 60% di punti con la prima e il 57% con la seconda salvando 4 palle break su 7. 71 punti totali a 56 in favore del tennista romano. 16.18 Matteo ...

